Вс. Дек 6th, 2020

EURO.com.ua

Футбол

Кипрский середняк перехватит трансферную цель Динамо?

отАндрей Огородник

Дек 6, 2020 , ,
Линкольн

Молодой нападающий бразильского «Фламенго» Линкольн, которому приписывался интерес со стороны киевского «Динамо», может зимой перебраться в чемпионат Кипра.

По информации gazetaweb.com, кипрский «Пафос» сделал запрос по трансферу игрока. За 75% прав на футболиста, клуб, который возглавляет украинский специалист Дмитрий Михайленко предложил «Фламенго» четыре миллиона евро, причем, все идет к тому, что бразильский клуб ответит согласием на предложение.

Напомним, ранее сообщалось, что «Динамо» готово подписать Линкольна за пять миллионов евро. Сделка должна была состоятся в марте.

Похожая запись

Футбол

Соболь принял участие в победном матче Брюгге

Футбол

Четыре игрока покинули Агробизнес

Футбол

Кочергин — лучший игрок УПЛ по итогам ноября

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

одиннадцать + десять =

Вы пропустили

Футбол

Соболь принял участие в победном матче Брюгге

Дек 6, 2020
Футбол

Четыре игрока покинули Агробизнес

Дек 6, 2020
Футбол

Кочергин — лучший игрок УПЛ по итогам ноября

Дек 6, 2020
Футбол

Кипрский середняк перехватит трансферную цель Динамо?

Дек 6, 2020