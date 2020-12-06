Кипрский середняк перехватит трансферную цель Динамо?

Молодой нападающий бразильского «Фламенго» Линкольн, которому приписывался интерес со стороны киевского «Динамо», может зимой перебраться в чемпионат Кипра.

По информации gazetaweb.com, кипрский «Пафос» сделал запрос по трансферу игрока. За 75% прав на футболиста, клуб, который возглавляет украинский специалист Дмитрий Михайленко предложил «Фламенго» четыре миллиона евро, причем, все идет к тому, что бразильский клуб ответит согласием на предложение.

Напомним, ранее сообщалось, что «Динамо» готово подписать Линкольна за пять миллионов евро. Сделка должна была состоятся в марте.