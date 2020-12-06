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Футбол

Кочергин — лучший игрок УПЛ по итогам ноября

отАндрей Огородник

Дек 6, 2020 , ,
Владислав Кочергин

Официальный сайт Украинской Премьер лиги огласил результаты голосования за лучшего игрока прошлого месяца.

По итогам ноября, большинством голосов респондентов, лучшим игроком стал полузащитник луганской «Зари» Владислав Кочергин. За игрока отдали свои голоса 34% принявших в голосовании болельщиков.

Также в тройку лучших попал защитник полтавской «Ворсклы» Сергей Яворский, у которого 29% голосов, а также Беньямин Вербич, который получил поддержку 16%. В голосовании приняло участие около 2500 тысяч респондентов.

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