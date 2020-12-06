Луческу рассказал даст ли ещё один шанс Нещерету

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал действия молодого таланта столичного клуба Руслана Нещерета, который вчера заработал удаление в матче против «Мариуполя».

Несмотря на то, что румынский специалист доверяет юному вратарю, его доверие не безгранично, о чем он сообщил в своем интервью.

После удачного матча в Барселоне, следующим матчем Нещерета была встреча с «Шахтером», где он ошибся. Я не хотел, чтобы этот год для него заканчивался так. Осталось не так много матчей, хотел дать ему сыграть. Я бы дал ему время или сегодня, или с «Колосом».

Бущан был в запасе – никаких проблем. Он готовится к «Ференцварошу», – сказал Луческу.

Напомним, несмотря на удаление Нещерета, «Динамо» все же сумело выиграть в «Мариуполя» со счетом 1:2.