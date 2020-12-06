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Футбол

Соболь принял участие в победном матче Брюгге

отАндрей Огородник

Дек 6, 2020 , ,
Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь провел свой очередной поединок в составе действующего чемпиона Бельгии — «Брюгге».

Воспитанник запорожского «Металлурга» вышел в стартовом составе своего клуба и провел на футбольном поле весь матч. Результативными действиями украинский игрок не отличился, за то помог своему клубу сохранить ворота в неприкосновенности. «Брюгге» выиграл в «Сент-Трюйдена» со счетом 1:0.

Благодаря победе «Брюгге» вышел на первое место в чемпионате Бельгии по футболу. В нынешнем сезоне на счету игрока 12 матчей и три результативные передачи.

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