Воспитанник Шахтера может перебраться в Германию

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Тарас Качараба, который перебравшись в чешский «Слован» стал одним из лидеров клуба с Либереца, в будущем может сменить клубную прописку.

По словам защитника, который, к слову, стал лучшим игроком крайнего матча Лиги Европы против «Гента», уже сейчас к нему есть спрос со стороны европейских клубов, но он пока остается верен своему клубу.

В моем контракте есть клаусула, выплатив которую, могу перейти в другой клуб. Есть разговоры о командах из Германии, Словакии, других стран, и я не скрываю, что в будущем мечтаю выступать в более сильном европейском клубе, но пока что мой контракт с клубом действителен еще на 1,5 года, поэтому сейчас сосредоточен на «Словане».

Нынешний сезон четвертый для игрока в «Словане». В Украине он успел поиграть в составе «Зирки».