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Футбол

Пирло хотел бы переманить Луческу

отСергей Сумской

Дек 7, 2020 ,

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло в шутливой форме ответил, кого из киевского «Динамо» хотел бы переманить в свой клуб.

Специалист выделил молодых футболистов украинского клуба, но больше всего он хотел бы заполучить коуча «Динамо»

«Луческу. А если говорить об игроках, то все они молодые, хоть и выступают за свою национальную сборную. Особо выделяется молодая линия защиты. Я высоко ценю талант каждого, хотя слабые стороны мы тоже изучили. Луческу взял бы себе в ассистенты, только так», – приводит слова Пирло «Великий футбол».

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