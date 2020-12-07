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Футбол

Украина узнала соперников по отбору ЧМ-2022

отСергей Сумской

Дек 7, 2020 ,

В понедельник, 7 декабря, в Цюрихе состоялась жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022.

Сборной Украины досталась группа D, где команда сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной, а также с Казахстаном.

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн

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