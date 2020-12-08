Артуро Видаль пропустит матч против Шахтера

Один из лидеров миланского «Интера» Артуро Видаль не сможет помочь своему клубу в важнейшем для «нерадзурри» матче против донецкого «Шахтера».

Чилийский полузащитник, несмотря на то, что близок к возвращению на футбольное поле после травмы, в завтрашнем поединке не сыграет, о чем сообщил главный тренер «Интера» Антонио Конте. Тренерский штаб клуба принял решение не рисковать здоровьем игрока.

Напомним, для того, чтобы пробиться в весеннюю часть еврокубков «Интер» обязан побеждать, в то время, как «Шахтер» устраивает ничья.