Динамо — Ференцварош: превью, мнение букмекеров, трансляция

Сегодня, восьмого декабря киевское «Динамо» проведет свой заключительный поединок в рамках этого розыгрыша Лиги чемпионов. Соперником вице-чемпионов Украины в шестом туре группового этапа будет чемпион Венгрии «Ференцварош». Команды разыграют в очном противостоянии путевку в Лигу Европы и третье место в группе.

Расклады перед последним туром

За пять туров группового этапа «Динамо» и «Ференцварош» набрали по одному очку. Киевский клуб занимает третью строчку и находится в лучшем положении перед очной встречей. В первом матче в Будапеште команды между собой сыграли 2:2, при этом киевский клуб вел после первого тайма 2:0, а хозяева сравняли счет уже в дополнительное время.

Если сегодня «Динамо» выиграет у своего соперника, то команда Луческу будет играть в еврокубках весной. Если победит команда Сергея Реброва, то соответственно она выйдет в Лигу Европы. Если будет ничья, то здесь несколько вариантов. При равенстве очков между двумя клубами учитываются матчи между собой. Таким образом, при счете 0:0 и 1:1, третье место будет у «Динамо». Если будет счет 2:2, такой-же как и в Будапеште, то здесь будет учитываться разница голов во всех встречах группового этапа, и она лучше у «Динамо». То есть для выхода в Лигу Европы подопечным Луческу нужно выигрывать или сыграть вничью (0:0, 1:1, 2:2), при всех других результат «Ференцварош» займет третье место.

«Динамо»

Если учитывать, что «Динамо» впервые за пять лет попало в групповой этап Лиги чемпионов, да еще и в такую компанию – «Ювентус» и «Барселона», результаты киевского клуба можно назвать удовлетворительными. Первые таймы в матчах с туринским клубом были сыграны фактически на равных, как и домашний поединок с «Барселоной». Во вторых таймах, особенно после вторых голов киевляне уже не верили в себя и бросали играть. Игра в Каталонии была вообще одной из лучших за многое время, только везение помогло «Барселоне» выиграть дома. В итоге неплохое выступление, проблески игры и неоценённый опыт, к которым просто необходимо добавить третье место группе.

В чемпионате Украины у подопечных Луческу дела идут отлично. Команда занимает первое место после 13 сыгранных туров и опережает ближайшего конкурента донецкий «Шахтер» на три пункта. В последнем туре киевская команда одолела «Мариуполь» со счетом 2:1, играя весь второй тайм в меньшинстве. Стоит добавить, что у подопечных румынского специалиста продолжается неприятная серия – череда поражений и побед, которая идет одна за одной уже на протяжении шести матчей. Поражение от «Шахтера» – победа над «Ингульцем», поражение от «Барсы» – победа над «Ворсклой», поражение от «Ювентуса» – победа над «Мариуполем». Пришло время менять эту статистику…

«Ференцварош»

Выход в групповой этап впервые за 25 лет уже огромнейшее достижение для «Ференцвароша». Сергей Ребров уже записал свое имя золотыми строчками в истории этого клуба. Команда украинского специалиста сумела перевернуть игру после провального первого тайма домашнего матча с «Динамо» и завоевать очко, забить в двух матчах с «Ювентусом», при этом в Турине чемпион Италии сумел вырвать победу только на 92 минуте благодаря голу Моратты. Также подопечные Реброва однажды поразили ворота каталонского клуба. «Ференцвароша» забивал в четырех из пяти матчей в групповом турнире. Это очень сильный показатель, у киевского клуба, только два таких матча.

В чемпионат у Реброва дела также идут хорошо. Команда украинского специалиста занимает первое место и опережает ближайшего конкурента уже на семь пунктов, при этом имея матч в запасе. «Ференцварош» в 11 матча чемпионата девять раз победил и только дважды сыграл вничью. Подопечные Реброва еще не проигрывали во внутреннем чемпионате в этом сезоне. Последние четыре матча «Ференцварош» в чемпионате выиграл, в том числе на этих выходных переиграв «Диошдьёри» в гостях со счетом 3:1.

История противостояний

В своей истории команды встречались только дважды. Кроме матча в Будапеште в этом сезоне в 2013 году в товарищеском поединке венгерский клуб одержал победу со счетом 3:2.

Арбитры

Арбитр встречи: Андреас Экберг (Швеция)

Ассистенты арбитра: Мехмет Кулум, Штефан Халльберг (оба Швеция)

4-й арбитр: Кристоффер Карлссон (Швеция)

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Миколенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Вербич

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Фримпонг, Ковачевич, Гейстер, Лайдуни, Харатин, Зубков, Боли, Мак, Батурина.

Мнение букмекеров

Победа «Динамо» – 1.89

Ничья – 3.74

Победа «Ференцвароша» – 4.58

Прогноз

Победа «Динамо» со счетом 2:1

Трансляция

В прямом эфире матч покажет телеканал «Футбол-1». Начало в 22:00.