Динамо интересуется звездой Олимпика

Отличные выступления Шахаба Захеди в нынешнем сезоне не остались без внимания киевского «Динамо».

Как сообщает «Динамо Киев от Шурика» ссылаясь на Тasnim, вице-чемпионы Украины проявляют большой интерес к иранскому нападающему. Сделка должна состояться во время январского трансферного окна.

Напомним, ранее сообщалось, что «Олимпик» получил предложение от гранда иранского футбола «Персеполиса», но отказался отпускать Захеди. В нынешнем сезоне на счету форварда восемь голов в чемпионате Украины по футболу.