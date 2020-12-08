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Футбол

Динамо интересуется звездой Олимпика

отАндрей Огородник

Дек 8, 2020 , ,
Шахаб Захеди

Отличные выступления Шахаба Захеди в нынешнем сезоне не остались без внимания киевского «Динамо».

Как сообщает «Динамо Киев от Шурика» ссылаясь на Тasnim, вице-чемпионы Украины проявляют большой интерес к иранскому нападающему. Сделка должна состояться во время январского трансферного окна.

Напомним, ранее сообщалось, что «Олимпик» получил предложение от гранда иранского футбола «Персеполиса», но отказался отпускать Захеди. В нынешнем сезоне на счету форварда восемь голов в чемпионате Украины по футболу.

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