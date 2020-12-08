Гранды чемпионата Бельгии претендуют на дарование Руха

Юный нападающий львовского «Руха» Николай Кухаревич в скором времени может сменить клубную прописку.

Несмотря на то, что в чемпионате Украины он забитыми голами похвастаться не может, своими стараниями он привлек внимание клубов чемпионата Бельгии, о чем сообщил владелец «Руха» Григорий Козловский.

«Сегодня у меня на столе лежит 3 предложения из Бельгии. Генеральные директора и скауты приезжают на игру с «Днепром-1», едут смотреть на него вживую. Будут предложения, я это понимаю и знаю.

Я на это смотрю нормально, ведь это предложения от хороших европейских клубов, грандовых клубов Бельгии. Дать молодому футболисту поехать играть в Европу – это для нас большая честь».

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего нападающего 11 матчей в УПЛ. В составе молодежной сборной Украины игрок забил три гола в последних двух матчах.