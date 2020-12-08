Ср. Дек 9th, 2020

EURO.com.ua

Футбол

Николо Барелла пропустит матч против Шахтера?

отАндрей Огородник

Дек 8, 2020 , ,
Николо Барелла

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла рискует пропустить грядущий матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

Как сообщает FCInterNews, на одной из крайних тренировок 23-летний полузащитник травмировал лодыжку из-за чего его появление в завтрашнем матче под вопросом. Решение по участию игрока в поединке будет принято сегодня вечером.

Отметим, в нынешнем сезоне Николо Барелла является основным игроком «Интера». В десяти матчах Серии А на его счету три результативных передачи.

Напомним, матч против «Шахтера» пропустит полузащитник «Интера» Арутро Видаль.

Похожая запись

Футбол

Николо Барелла пропустит матч против Шахтера?

Футбол

ХК Мариуполь подписал усиление из Швеции

Футбол

Томас Тухель возглавит Манчестер Юнайтед?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

десять − 1 =

Вы пропустили

Футбол

Николо Барелла пропустит матч против Шахтера?

Дек 8, 2020
Футбол

ХК Мариуполь подписал усиление из Швеции

Дек 8, 2020
Баскетбол

Иссуф Санон продолжит карьеру в составе Хьюстона?

Дек 8, 2020
Футбол

Томас Тухель возглавит Манчестер Юнайтед?

Дек 8, 2020