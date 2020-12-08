Николо Барелла пропустит матч против Шахтера?

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла рискует пропустить грядущий матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

Как сообщает FCInterNews, на одной из крайних тренировок 23-летний полузащитник травмировал лодыжку из-за чего его появление в завтрашнем матче под вопросом. Решение по участию игрока в поединке будет принято сегодня вечером.

Отметим, в нынешнем сезоне Николо Барелла является основным игроком «Интера». В десяти матчах Серии А на его счету три результативных передачи.

Напомним, матч против «Шахтера» пропустит полузащитник «Интера» Арутро Видаль.