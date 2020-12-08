Томас Тухель возглавит Манчестер Юнайтед?

Главный тренер французского «ПСЖ» Томас Тухель в скором времени может сменить клубную прописку.

Помимо регулярной критики в адрес тренера со стороны французских СМИ, способствует возможному уходу тренера и интерес к его персоне со стороны «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает британская пресса, несмотря на то, что руководство «красных дьяволов» продолжает доверять Оле-Гуннар Сульшеру, все могут изменить ближайшие матчи. Впереди на «МЮ» ожидает решающий матч против «Лейпцига» в Лиге чемпионов, а также дерби против «Манчестер Сити».

Стоить отметить, что по последним слухам, сам Тухель не против поработать в Англии.