Ср. Дек 9th, 2020

EURO.com.ua

Футбол

Тренер Руха опроверг слухи о переходе в клуб Милевского

отАндрей Огородник

Дек 8, 2020 , ,
Артем Милевский

Возвращение Артема Милевского в чемпионат Украины, о чем ходят слухи в последнее время, пока откладывается.

Несмотря на то, что бывшую звезду «Динамо» активно сватают в львовский «Рух», в самом клубе ничего об этом не знают, о чем сообщил главный тренер команды Иван Федык.

«Если откровенно, то впервые об этом слышу. И не только потому что прессу стараюсь не читать, а инсайды комментировать не собираюсь.

Сейчас для меня самое главное – качественно подготовить футболистов «Руха» к заключительному поединку первой части сезона»

Напомним, контракт Милевского с «Динамо» Брест подходит к завершению. С 1 января 35-летний форвард будет свободным агентом.

Похожая запись

Футбол

Николо Барелла пропустит матч против Шахтера?

Футбол

ХК Мариуполь подписал усиление из Швеции

Футбол

Томас Тухель возглавит Манчестер Юнайтед?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 − 16 =

Вы пропустили

Футбол

Николо Барелла пропустит матч против Шахтера?

Дек 8, 2020
Футбол

ХК Мариуполь подписал усиление из Швеции

Дек 8, 2020
Баскетбол

Иссуф Санон продолжит карьеру в составе Хьюстона?

Дек 8, 2020
Футбол

Томас Тухель возглавит Манчестер Юнайтед?

Дек 8, 2020