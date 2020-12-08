Тренер Руха опроверг слухи о переходе в клуб Милевского

Возвращение Артема Милевского в чемпионат Украины, о чем ходят слухи в последнее время, пока откладывается.

Несмотря на то, что бывшую звезду «Динамо» активно сватают в львовский «Рух», в самом клубе ничего об этом не знают, о чем сообщил главный тренер команды Иван Федык.

«Если откровенно, то впервые об этом слышу. И не только потому что прессу стараюсь не читать, а инсайды комментировать не собираюсь.

Сейчас для меня самое главное – качественно подготовить футболистов «Руха» к заключительному поединку первой части сезона»

Напомним, контракт Милевского с «Динамо» Брест подходит к завершению. С 1 января 35-летний форвард будет свободным агентом.