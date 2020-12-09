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Футбол

Юссуфа Мукоко установил очередной рекорд

отАндрей Огородник

Дек 9, 2020 , ,
Юссуф Мукоко

Юное дарование дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко продолжает ставить возрастные рекорды.

На днях 16-летний талант стал самым юным игроком в истории чемпионата Германии, а вчера ему покорилось достижение самого юного игрока, который когда либо выходил на футбольное поле в рамках Лиги чемпионов.

На момент появления игрока в матче против «Зенита» ему было 16 лет и 18 дней, что позволило обойти нигерийскую звезду прошлого Селестина Бабаяро на 67 дней.

Пятерка рекордсменов:

  1. Юссуфа Мукоко – 16 лет и 18 дней
  2. Селестин Бабаяро – 16 лет и 85 дней
  3. Райан Шерки – 16 лет и 100 дней
  4. Ален Халилович – 16 лет и 126 дней
  5. Юри Тилеманс – 16 лет и 145 дней

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