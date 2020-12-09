Юссуфа Мукоко установил очередной рекорд

Юное дарование дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко продолжает ставить возрастные рекорды.
На днях 16-летний талант стал самым юным игроком в истории чемпионата Германии, а вчера ему покорилось достижение самого юного игрока, который когда либо выходил на футбольное поле в рамках Лиги чемпионов.
На момент появления игрока в матче против «Зенита» ему было 16 лет и 18 дней, что позволило обойти нигерийскую звезду прошлого Селестина Бабаяро на 67 дней.
Пятерка рекордсменов:
- Юссуфа Мукоко – 16 лет и 18 дней
- Селестин Бабаяро – 16 лет и 85 дней
- Райан Шерки – 16 лет и 100 дней
- Ален Халилович – 16 лет и 126 дней
- Юри Тилеманс – 16 лет и 145 дней