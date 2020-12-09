Ювентус планирует громкий обмен

Лучшая команда Италии последних лет во время зимнего трансферного окна планирует провернуть весьма громкую сделку.

Как сообщает Tuttosport, тренерский штаб «Старой Синьоры» сильно заинтересован в переходе в клубе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Сообщается, что в Англию, в качестве компенсации, может отправиться нападающий клуба Пауло Дибала.

Напомним, «Ювентус» в отличие от «Манчестер Юнайтед» пробился в плей-офф Лиги чемпионов, в то время, как «красные дьяволы» уступив вчера «Лейпцигу» вылетели в Лигу Европы.

Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «МЮ».