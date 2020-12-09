Луческу поощрил игроков Динамо за победу над Ференцварошем

Несмотря на слабую игру в исполнении киевского «Динамо» в матче против венгерского «Ференцвароша», главный тренер команды Мирча Луческу решил поощрить игроков за победный результат.

Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении молодого защитника киевлян Дениса Попова, который вывел клуб в весеннюю стадию еврокубков. Киевляне финишировали на третьем месте и сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

По информации Meta-ratings.com.ua, в качестве поощрения румынский специалист предоставил игрокам «Динамо» один день выходного, после чего команда начнет подготовку к заключительному матчу года против коваливского «Колоса».