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Футбол

Луческу поощрил игроков Динамо за победу над Ференцварошем

отАндрей Огородник

Дек 9, 2020 , ,
Мирча Луческу

Несмотря на слабую игру в исполнении киевского «Динамо» в матче против венгерского «Ференцвароша», главный тренер команды Мирча Луческу решил поощрить игроков за победный результат.

Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении молодого защитника киевлян Дениса Попова, который вывел клуб в весеннюю стадию еврокубков. Киевляне финишировали на третьем месте и сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

По информации Meta-ratings.com.ua, в качестве поощрения румынский специалист предоставил игрокам «Динамо» один день выходного, после чего команда начнет подготовку к заключительному матчу года против коваливского «Колоса».

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