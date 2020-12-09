Монзуль вошла в тройку лучших рефери мира среди женщин по версии IFFHS

Авторитетная международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS начала подводить итоги уходящего года.

По версии федерации, второй год кряду лучшей арбитриней среди женщин стала представительница Франции Стефани Фраппар, которая работала на матче 5-го тура группового этапа ЛЧ «Ювентус» – «Динамо» (3:0).

Важно отметить, что в тройке нашлось место украинский арбитрине Катерине Монзуль, которая заняла третье место. Лучшим достижением украинки было первое место в 2015 году.

Рейтинг лучших судей 2020 года среди женщин:

1. Стефани Фраппар (Франция) – 145 баллов

2. Эстер Штойбле (Швейцария) – 140

3. Екатерина Монзуль (Украина) – 25