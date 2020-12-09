Скандал во Франции. Матч ПСЖ – Истанбул был прерван из-за расистских оскорблений от резервного судьи

Во вторник, 8 декабря, игра шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в первом тайме при счете 0:0.
Турецкая команда ушла в раздевалку после возмущения игроков.
Экс-игрок игрой сборной Камеруна Пьер Вебо набросился на четвертого арбитра, заподозрив оскорбление на расовой почве. Вебо был удален, что вызвало протесты у «Истанбула».
Позже в сети появилась видеозапись, на которой отчетливо слышны слова, сказанные резервным арбитром Себастьяном Колцеску.
«Черный вон тот. Пойди и проверь, кто он. Черный вон тот, так себя вести нельзя».
В ответ игрок стамбульского клуба Демба Ба начал кричать судьям: «Вы никогда не скажете: этот белый парень. Когда вы упоминаете черного, вы говорите: этот черный парень!»
Румынский арбитр Себастьян Колцеску после игры объяснил свои слова так: «Negru» по-румынски означает «черный», а я не расист».
Добавим, УЕФА приняло решение доиграть матч в среду, 9 декабря, в 19:55 по Киеву, с момента остановки, однако игру будет обслуживать новая бригада судей.