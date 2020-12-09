Соболь заработал удаление в матче против Лацио

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь провел не лучший свой матч в составе бельгийского «Брюгге».

Украинский защитник традиционно вышел в стартовом составе брюссельского гранда на матч против «Лацио», но доиграть встречу ему не удалось. Причиной досрочного ухода из футбольного поля стало две желтые карточки, которые он получил в течении первого тайма.

Стоить отметить, что для Эдуарда Соболя это удаление стало всего лишь вторым за последние четыре года. Предыдущий раз он получал красную карточку ещё играя за «Зарю».

«Брюгге» матч против «Лацио» сыграл вничью 2:2 и финишировал на третьем месте в своей группе.