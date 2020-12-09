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Футбол

Стадион Юбилейный выставлен на аукцион

отАндрей Огородник

Дек 9, 2020 , ,
Юбилейный

Известный стадион Юбилейный, который находится в Сумах и долгое время входил в число лучших стадионов страны, в скором времени может обрести нового владельца.

Как сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook пресс-службы предприятия «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины выставило на аукцион корпоративные права в размере около 99,9 %. Стартовая цена составляет всего лишь 5,5 миллиона гривен.

Напомним, общая площадь стадиона «Юбилейный» составляет 7 540,7 м кв. Максимальная вместимость сумской арены — 29 тысяч зрителей. Сейчас на «Юбилейном» выступает клуб Первой лиги «Альянс».

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