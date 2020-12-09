Ярмоленко сыграл за вторую команду Вест Хэма

Вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко наконец-то вернулся на футбольное поле после коронавируса.

Возвращение украинца состоялось в матче 1/16 финала трофея английской лиги против «Питерборо» – 0:3. Важно отметить, что этот поединок проводила вторая команда «Вест Хэма», чем и объясняется столь провальный результат.

Андрей Ярмоленко в составе «Вест Хэма» отыграл девяносто минут, , 53 раза коснулся мяча, отдал 30 точных из 35 передач (86%), дважды пробил в створ ворот, и стал одним из лучших игроков своей команды по версии SofaScore.