Анатолий Трубин вновь лучший игрок Шахтера в матче Лиги чемпионов

Молодой вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин продолжает удивлять своей не по годам зрелой игрой.

В матче шестого тура Лиги чемпионов против миланского «Интера» 19-летний талант «горняков» снова сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. За игру против итальянского гранда Трубин совершил четыре сейва, что позволило «Шахтеру» сыграть в ничью, которая позволила команде выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

Авторитетное аналитическое издание SofaScore оценило игру украинца высокой оценкой 7,9 баллов, что позволяет ему претендовать на попадание в сборную тура, место в которой он занял по итогам пятого тура ЛЧ.