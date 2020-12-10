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Футбол

Дентиньо опроверг слухи о переезде в Японию

отАндрей Огородник

Дек 10, 2020 , ,
Дентиньо

Нападающий донецкого «Шахтера» Дентиньо опроверг информацию о своем возможном переезде в чемпионат Японии.

Сегодня появилась информация, что бразильский форвард «горняков» отправится после ухода из донецкого клуба в одну из команд японского чемпионата. Сам игрок в комментариях к публикации в Инстаграм назвал эту новость фейковой.

Напомним, Дентиньо провел в составе «Шахтера» последние девять лет. Его контракт истекает летом, но по последним слухам руководство готово отпустить его зимой бесплатно.

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