Дентиньо опроверг слухи о переезде в Японию

Нападающий донецкого «Шахтера» Дентиньо опроверг информацию о своем возможном переезде в чемпионат Японии.

Сегодня появилась информация, что бразильский форвард «горняков» отправится после ухода из донецкого клуба в одну из команд японского чемпионата. Сам игрок в комментариях к публикации в Инстаграм назвал эту новость фейковой.

Напомним, Дентиньо провел в составе «Шахтера» последние девять лет. Его контракт истекает летом, но по последним слухам руководство готово отпустить его зимой бесплатно.