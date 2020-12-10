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Футбол

Шахтер будет сеяным во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

отАндрей Огородник

Дек 10, 2020 , ,
УЕФА

Чемпионы Украины донецкий «Шахтер» благодаря ничье в матче против миланского «Интера» сумели квалифицироваться в 1/16 финала второго по статусу турнира Европы.

Восемь очков, которые набрали «горняки» на стадии группового этапа позволили команде попасть в число сеяных команд при жеребьевке. Сейчас известны три потенциальные соперники «Шахтера», среди которых «Црвена Звезда», «Зальцбург» и «Олимпиакос».

Киевское «Динамо» постигла менее завидная участь. Лишь четыре очка на групповом этапе отбросило киевлян в группу не сеяных. Среди возможных соперников вице-чемпионы могут встретится с «Ромой», «Арсеналом», «Вильярреалом», загребским «Динамо», «Хоффенхаймом», «МЮ», «Брюгге» и «Аяксом».

Жеребьевка раунда плей-офф запланирована на 14 декабря.

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