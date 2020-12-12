Милевский хочется закончить карьеру в Украине, но за копейки играть не будет

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский сообщил, что хотел бы закончить карьеру в чемпионате Украины.

«С Панковым уже 100 лет это обсуждали. Если будет вариант о######й где-то в другом месте – ок. Мы можем закончить карьеру в другом месте. Но суть в том, что если у кого-то есть желание, у нас совпадут все моменты, то я здесь вырос, как футболист. Конечно, мне хочется здесь закончить.

Но за копейки я тоже не буду здесь играть. Жизнь покажет», – сказал Милевский в интервью SportArenaTV.

Напомним, последней командой 35-летнего нападающего было брестское «Динамо», с которым у него 1 января 2021-го истекает личное соглашение.