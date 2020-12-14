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Футбол

Барса сыграет с ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ, а Аталанта — Реал и другие пары

отСергей Сумской

Дек 14, 2020

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первые поединки 1/8 финала пройдут 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные – на 9, 10, 16 и 17 марта.

 «Боруссия» Менхенгладбах (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Лацио» (Италия) – «Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания) – «Челси» (Англия)

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Порту» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)

«Барселона» (Испания) – «ПСЖ» (Франция)

«Севилья» (Испания) – «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Аталанта» (Италия) – «Реал» (Испания)

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