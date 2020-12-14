Доминик Собослаи близок к переходу в Лейпциг

Один из главных талантов австрийского «Зальцбурга» Доминик Собослаи во время зимнего трансферного окна сменит клубную прописку.

Молодой полузащитник сборной Венгрии уже сообщил о грядущем уходе из клуба, хотя и не назвал имя своего следующего работодателя.

«Ближайшие два матча станут последними для меня за Зальцбург? Да, это правда. Но я пока не знаю, куда перейду», — сообщил Доминик.

По информации немецких СМИ, главным претендентом на игрока является немецкий «Лейпциг», который готов выплатит клаусулу в размере 25 миллионов евро и начал переговорный процесс. Также среди потенциальных клубов, где игрок может продолжить карьеру называют «Арсенал» и «Милан».