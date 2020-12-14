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Футбол

Леоненко пожалел Луческу

отСергей Сумской

Дек 14, 2020 , ,

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко после матча «Динамо» – «Колос» (2:2) заявил, что Мирча Луческу может быстро постареть.

По его словам, в эпизоде Миколенко все правильно сделал Селезнев и никто так не машет руками.

«Такой же глупый пенальти привез и Селезнев, но он должен был еще и красную получить. Желтую же дают, когда назначают пенальти. А у него уже была одна.

А этот уход Луческу. Я считаю, что он очень быстро постареет в «Динамо» – еще несколько таких матчей», – заявил Леоненко «Великий футбол»

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