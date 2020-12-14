Срна доволен жребием в Лиге Европы

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна поделился эмоциями после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Заняв третье место в группе смерти, во втором по статусу турнире Европы жребий наконец-то был благосклонен к чемпионам Украины, которые сыграют против скромного израильского Маккаби.

«Я доволен жеребьевкой, могла быть намного хуже. Считаю, что Шахтер – фаворит в этой паре. Маккаби Тель-Авив показал неплохую игру в Лиге Европы, занял второе место в своей группе, поэтому с большим уважением относимся к сопернику. Повторюсь, что Шахтер фаворит в этой игре, ведь мы все-таки полуфиналист Лиги Европы прошлого сезона»

Первый матч противостояния пройдет 18 февраля, ответная игра — 25 февраля