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Футбол

Антон Яременко покинул Верес

отАндрей Огородник

Дек 15, 2020 , ,
Антон Яременко

Ровенский «Верес» попрощался с ещё одним игроком, который так и не сумел стать ключевым исполнителем в команде.

Как сообщает официальный телеграм-канал «народного клуба», 27-летний нападающий Антон Яременко расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. Ему был предоставлен статус свободного агента.

В новом сезоне на счету Яременко восемь матчей в чемпионате Украины среди команд Первой лиги. Форвард пополнил состав ровенского клуба летом 2018 года и в прошлых двух сезонах забил девять голов. В нынешнем результативными действиями он не отличался.

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