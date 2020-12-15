Динамо определилось с трансферными приоритетами на зиму

Киевское «Динамо», которое на багаже прошлых лет сумело финишировать на первом месте УПЛ по итогам первой половины сезона и сыграло, пусть и не лучшим образом, в групповом этапе Лиги Чемпионов, намерено зимой подписать несколько новичков.

Известный журналист Игорь Цыганык сообщил и трансферных планах киевлян на зимнее трансферное окно.

Луческу и Суркис пришли к согласию, что команде нужен опорный хавбек, центральный защитник и нападающий, который сразу начнет забивать.

Луческу улетел в Бухарест, где будет работать над теми кандидатурами, которых предложила селекционная служба. У него также есть кандидатуры, он будет их изучать. Уже после этого будет разговор о том, чтобы кого-то покупать», – сказал Цыганык.

Напомним, ранее в состав «Динамо» сватали бразильского нападающего Линкольна.