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Футбол

Кремень указал на дверь 11 игрокам

отАндрей Огородник

Дек 15, 2020 , ,
Кремень

Кременчугский «Кремень», руководство которого ставило перед командой цель бороться за повышение в классе, после провальной первой половины сезона начало масштабную чистку состава.

Следом за главным тренером команды Александром Головко клуб покинуло одиннадцать исполнителей. Как сообщает инстаграм-аккаунт «Кремня», контракты с клубом расторгли следующие исполнители: Олег Бородай, Илья Брюхов, Денис Галата, Жонатан, Владислав Закорский, Руслан Зубков, Станислав Кулиш, Максим Кучеренко, Денис Норенков, Денис Островский и Сергей Чеботаев.

Отметим, после шестнадцати сыгранных туров «Кремень» идет на 12 месте среди 16 команд, отставая от третьего места на десять очков.

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