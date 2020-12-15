Португальский гранд нацелился на форварда сборной Украины

Хорошая результативность нападающего сборной Украины Романа Яремчука не осталась без внимания со стороны скаутов европейских клубов.

Не так давно сообщалось об интересе к форварду «Гента» со стороны римских «Лацио» и «Ромы», тем не менее, на итальянских клубах спрос к украинскому игроку не ограничивается.

Как сообщает A Bola, большие планы на игрока имеет лиссабонский «Спортинг», руководство которого намерено в январе вступить в переговорный процесс по форварду.

Отметим, в нынешнем сезоне в 19 матчах за «Гент» Роман Яремчук забил десять голов и сделал четыре результативные передачи.