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Футбол

Португальский гранд нацелился на форварда сборной Украины

отАндрей Огородник

Дек 15, 2020 , ,
Роман Яремчук

Хорошая результативность нападающего сборной Украины Романа Яремчука не осталась без внимания со стороны скаутов европейских клубов.

Не так давно сообщалось об интересе к форварду «Гента» со стороны римских «Лацио» и «Ромы», тем не менее, на итальянских клубах спрос к украинскому игроку не ограничивается.

Как сообщает A Bola, большие планы на игрока имеет лиссабонский «Спортинг», руководство которого намерено в январе вступить в переговорный процесс по форварду.

Отметим, в нынешнем сезоне в 19 матчах за «Гент» Роман Яремчук забил десять голов и сделал четыре результативные передачи.

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