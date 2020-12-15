Талгат Байсуфинов возглавил сборную Казахстана

Соперник сборной Украины по отбору к чемпионату мира 2022 сборная Казахстана получила нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт Казахской футбольной федерации, новым главным тренером сборной назначен Талгат Байсуфинов. Срок контракта с 52-летним специалистом не разглашается.

У себя на родине Талгат Байсуфинов является одним из самых известных местных специалистов. Он успел поработать в таких клубах, как: «Есиль-Богатырь», «Аксу», «Иртыш» и «Акжайык». Также он ранее возглавлял команду в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года.