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Футбол

Ушел из жизни бывший тренер киевской «Оболони»

отАндрей Огородник

Дек 15, 2020 , ,
Петр Слободян

Ещё одна большая потеря в украинском футболе. На 68-м году жизни, перестало биться сердце известного в прошлом футболиста и тренера Петра Слободяна.

Как сообщает официальная страница киевской «Оболони» в Фейсбуке, Петр Слободян умер 15 декабря. Причины смерти не сообщаются.

В роли игрока он успел поиграть в составе днепровского «Днепра» и киевского «Динамо». Дважды выигрывал чемпионат СССР. Побеждал на молодежном чемпионате Европы 1976 года. Дважды возглавлял киевскую «Оболонь» в период с 2002 по 2004 и с 2006 по 2008 год.

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