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Футбол

Барелла станет игроком французского гранда?

отАндрей Огородник

Дек 16, 2020 , ,
Николо Барелла

Молодой полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла этой зимой может уйти на повышение.

Как сообщает Corriere dello Sport, большой интерес к игроку проявляет французский «ПСЖ» руководство которого готово вступить в переговорный процесс уже в январе. Правда, серьезной преградой может стать желание боссов «Интера» сохранить своего игрока, которому готовится новый контракт.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Бареллы 11 матчей в Серии А, один гол и четыре результативные передачи. Игрок оценивается в 50 миллионов евро.

от Андрей Огородник

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