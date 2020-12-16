Барелла станет игроком французского гранда?

Молодой полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла этой зимой может уйти на повышение.

Как сообщает Corriere dello Sport, большой интерес к игроку проявляет французский «ПСЖ» руководство которого готово вступить в переговорный процесс уже в январе. Правда, серьезной преградой может стать желание боссов «Интера» сохранить своего игрока, которому готовится новый контракт.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Бареллы 11 матчей в Серии А, один гол и четыре результативные передачи. Игрок оценивается в 50 миллионов евро.