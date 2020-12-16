EURO.com.ua

Футбол

Бойко зимой может покинуть Динамо

отАндрей Огородник

Дек 16, 2020 , ,
Денис Бойко

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко этой зимой может покинуть столичный клуб.

По информации телеграм-канала «Динамо Киев Inside», клубное руководство столичного гранда намерено найти новый клуб опытнейшему вратарю, который в нынешнем сезоне проиграл конкуренцию Бущану и Нещерету. Высокая зарплата игрока заставляет клуб искать варианты расставания с футболистом.

Отметим, в нынешнем сезоне Денис Бойко не сыграл ни одного матча в чемпионате Украины, раз появившись в матче Лиги Чемпионов против «Ференцвароша» пропустив два гола в свои ворота.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Бойко зимой может покинуть Динамо

Дек 16, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Динамо интересуется Драговичем и Курбелисом

Дек 16, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Барелла станет игроком французского гранда?

Дек 16, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × четыре =

Вы пропустили

Футбол

Бойко зимой может покинуть Динамо

Дек 16, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

Херсонский Днепр подписал усиление из США

Дек 16, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Тони Вашингтон в нынешнем сезоне за Химик не сыграет

Дек 16, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Динамо интересуется Драговичем и Курбелисом

Дек 16, 2020 Андрей Огородник