Бойко зимой может покинуть Динамо

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко этой зимой может покинуть столичный клуб.

По информации телеграм-канала «Динамо Киев Inside», клубное руководство столичного гранда намерено найти новый клуб опытнейшему вратарю, который в нынешнем сезоне проиграл конкуренцию Бущану и Нещерету. Высокая зарплата игрока заставляет клуб искать варианты расставания с футболистом.

Отметим, в нынешнем сезоне Денис Бойко не сыграл ни одного матча в чемпионате Украины, раз появившись в матче Лиги Чемпионов против «Ференцвароша» пропустив два гола в свои ворота.