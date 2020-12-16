Десна планирует строительство академии и реконструкцию стадиона

Черниговская «Десна», которая второй год кряду сражается за медали чемпионата Украины, в ближайшем будущем намерена существенно улучшить клубную инфраструктуру.

По словам вице-президента «Десны» Игоря Базалинского, в приоритете для клуба строительство новой академии, но в то же время не отказывается черниговский клуб от идеи обновления стадиона. Строительные работы должны стартовать весной.

Клуб начал реализацию давнего замысла и мечты наших болельщиков — создание детской академии.

На площадке, где будет расположена академия, сейчас проходят предварительные проектные работы. А дальше — адаптация проекта под местность,