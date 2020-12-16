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Футбол

Динамо интересуется Драговичем и Курбелисом

отАндрей Огородник

Дек 16, 2020 , ,
Александр Драгович

Киевское «Динамо» во время зимнего трансферного окна твердо намерено усилить центр защиты клуба.

По информации телеграм-канала приближенного к руководству «Динамо» «Динамо Киев Inside», сейчас в клубе рассматривают, как минимум две кандидатуры на роль центрального защитника.

«Насчет трансферов. Заказаны три позиции (ЦЗ, ЦПЗ, ЦФ), обещаны как минимум две. Как бы не скромничал Игорь Суркис, с Драговичем и «Байером» переговоры таки ведутся и Луческу такой вариант нравится. Курбелис из «Панатинаикоса» все так же в шорт-листе на позицию ЦПЗ. Станоевичу и Вукоевичу поставлена задача по той же позиции, включая и ЦЗ. Есть варианты по «Партизану» и хорватской молодежке. 

Напомним, помимо Курбелиса и Драговича «Динамо» приписывают интерес Линкольну и Маркосу Паоло из «Флуминенсе».

от Андрей Огородник

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