Два клуба АПЛ претендуют на полузащитника Шахтера

Израильский полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон пользуется повышенным спросом на трансферном рынке.

Ранее уже сообщалось об интересе к игроку со стороны клубов итальянской Серии А, также большие планы на игрока имеют клубы чемпионата Англии.

По информации Gooner, лондонский «Арсенал» и «Лидс Юнайтед» зимой попытаются договориться по переходу молодого вингера. Финансовые условия возможной сделки держатся в секрете.

В нынешнем сезоне на счету Манора Соломона 5 голов и 1 ассист в 17 матчах.