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Футбол

Конкурент Малиновского пропустит, как минимум три ближайших матча

отАндрей Огородник

Дек 16, 2020 , ,
Марио Пашалич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в ближайшее время сможет получать больше игровой практики в составе «Аталанты».

Как сообщает итальянская пресса, полузащитник клуба с Бергамо Марио Пашалич на днях перенес операцию. Срок восстановления займет от трех недель до пяти, что позволяет украинцу надеяться на место в стартовом составе.

Напомним, в матче прошлого тура против «Фиорентины» Руслан Малиновский забил дебютный гол в нынешнем сезоне. До конца месяца «Аталанта» проведет матчи против «Ювентуса», «Ромы» и «Болоньи».

от Андрей Огородник

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