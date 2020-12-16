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Футбол

Вячеслав Шарпар продолжит карьеру в Вересе?

отАндрей Огородник

Дек 16, 2020 , ,
Вячеслав Шарпар

Ровенский «Верес» который летом сумел пригласить в свой состав ряд известных исполнителей, не станет отходить от практики приглашения игроков с опытом выступлений в УПЛ.

Как сообщает FootBoom, новичком ровенского клуба может стать опытнейший Вячеслав Шарпар, который после ухода с ФК «Рига» находится в статусе свободного агента. О высокой вероятности успеха сделки может говорить тот факт, что 33-летний футболист был замечен на одном из недавних матчей «Вереса».

Напомним, в чемпионате Украины Вячеслав Шарпар известен в первую очередь по своим выступлениям в составе «Волыни», где был одним из лидеров. В составе ФК «Рига» потенциальный новичок «Вереса» выигрывал чемпионат Латвии.

от Андрей Огородник

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