Гол Макаренко принес победу Кортрейку

Удачным для украинских исполнителей выдался 18 тур чемпионата Бельгии по футболу.

Помимо Романа Яремчука, который отличился голом в воротах «Васланд Беверена», гол на свой счет записал также и Евгений Макаренко, который в матче между «Кортрейком» и «Стандардом» сделал счет 2:0, что позволило его клубу выиграть матч со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне на счету Евгений Макаренко 14 матчей в чемпионате Бельгии по футболу и два результативных удара. Клуб украинца идет на девятом месте в турнирной таблице.