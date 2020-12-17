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Футбол

Гол Макаренко принес победу Кортрейку

отАндрей Огородник

Дек 17, 2020 , ,
Евгений Макаренко

Удачным для украинских исполнителей выдался 18 тур чемпионата Бельгии по футболу.

Помимо Романа Яремчука, который отличился голом в воротах «Васланд Беверена», гол на свой счет записал также и Евгений Макаренко, который в матче между «Кортрейком» и «Стандардом» сделал счет 2:0, что позволило его клубу выиграть матч со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне на счету Евгений Макаренко 14 матчей в чемпионате Бельгии по футболу и два результативных удара. Клуб украинца идет на девятом месте в турнирной таблице.

от Андрей Огородник

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