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Футбол

Ингульцу засчитано техническое поражение в матче с Шахтером

отАндрей Огородник

Дек 17, 2020 , ,
Ингулец

Контрольно-дисциплинарный комитет вынес вердикт по несостоявшемуся матчу между «Ингульцом» и донецким «Шахтером», который должен был состояться прошлым воскресеньем в Кропивницком.

Как сообщает официальный сайт УАФ, петровскому клубу были засчитано техническое поражение. Комитет посчитал «Ингулец» виновным в том, что клуб не сумел подготовить стадион «Зирки» к матчу против «горняков». Поражение засчитано в соответствии с ч. 6 ст.10 регламента УПЛ.

Отметим, после трех очков, которые были засчитаны «Шахтеру» донецкий клуб сократил отставание от «Динамо» до одного очка. «Ингулец» остался на десятом месте.

от Андрей Огородник

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