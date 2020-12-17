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Футбол

Известный тренер заявил о готовности вернуться к работе в УПЛ

отАндрей Огородник

Дек 17, 2020 , ,
Юрий Вернидуб

Бывший тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб готов приступить к рассмотрению предложений по трудоустройству.

После ухода из солигорского «Шахтера» последние полгода он находится без работы. Несмотря на то, что ранее он заявлял о желании испытать себя в иностранном чемпионате, сейчас его мысли исключительно о чемпионате Украины.

«Есть звонки, но не более того. Хочу работать в Украине, я же украинец. Думаю, что любой украинский тренер хочет работать в нашей премьер-лиге.

Можно в клуб-середняк, или даже новичок. Все ж зависит от того, какие условия работы, база. Если нет работы, то почему бы нет. Мне кажется, так думает любой тренер. По-другому может думать разве что Мирча Луческу – это действительно тренер мирового класса»

Напомним, ранее ходили слухи, что Юрий Вернидуб может возглавить «Рух».

от Андрей Огородник

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