Кухаревич переберется в Андерлехт не раньше следующего лета

Молодой нападающий львовского «Руха» и молодежной сборной Украины Николай Кухаревич, несмотря на слухи об уходе, ещё как минимум полгода проведет в составе своего нынешнего клуба.

Как сообщает бельгийское издание Nieuwsblad, бельгийский «Андерлехт» действительно интересуется игроком и тот даже побывал на матче чемпионата Бельгии против «Остенде», тем не менее, в клубе считают, что игрок ещё не готов к выступлениям за основной состав клуба.

Сейчас руководство «Андерлехта» рассматривает два варианта, приобретение игрока сейчас и возвращение Николая Кухаревича в «Рух» до конца текущего сезона, или же трансфер форварда следующим летом.