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Футбол

Лейпциг в шаге от подписания звезды Зальцбурга

отАндрей Огородник

Дек 17, 2020 , ,
Доминик Собослаи

Один из главных талантов Венгрии и чемпионата Австрии Доминик Собослаи в ближайшие часы может уйти на повышение.

Как сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо, сегодня 20-летний полузащитник «Зальцбурга» должен подписать контракт с немецким «Лейпцигом». Переход игрока обойдется клубу в 25 миллионов евро, что отвечает клаусуле игрока.

Отметим, несмотря на молодой возраст Доминик Собослаи является лидером «Зальцбурга». На счету игрока 9 голов и 10 результативных передач в 21 матче за австрийский гранд. Ранее сообщалось, что венг может перейти в «Милан», или «Арсенал».

от Андрей Огородник

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