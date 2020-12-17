Месси, Роналду, Левандовски и другие: назвали команду года по версии ФИФА

В четверг, 17 декабря, состоялась церемония The Best, на которой представили состав лучшей команды 2020 года по версии ФИФА.

В ней оказались:

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»).

Форварды: Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).