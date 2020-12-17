Олимпик готов рассмотреть предложения по Шахабу

Открытие текущего сезона чемпионата Украины по футболу Шахаб Захеди может зимой сменить клубную прописку.

Несмотря на то, что иранский форвард является ключевым исполнителем «Олимпика», руководство клуба не намерено удерживать своего бомбардира и готово продать при условии соответствующего предложения.

Если по Шахабу будет хорошее предложение — готовы его рассмотреть», — цитирует Гельзина официальный сайт Олимпика.

В нынешнем сезоне на счету Шахаба Захеди восемь голов в УПЛ, он вместе с Цыганковым лидирует в гонке бомбардиров.